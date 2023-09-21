Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

Глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить Россию и Украины для обсуждения ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил российским журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Гросси добавил, что обсудит даты предполагаемого визита с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы поддерживаем постоянный диалог», — отметил он.

Глава МАГАТЭ также сообщил, что планирует посетить Украину и встретиться с президентом республики Владимиром Зеленский. «Ситуация требует от меня поддерживать постоянный контакт с обеими сторонами», — объяснил Гросси.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она создает угрозу безопасности Запорожской АЭС. Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью электростанции.