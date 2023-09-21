Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 21 сентября 2023Мир

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

Глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить Россию и Украины для обсуждения ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил российским журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Гросси добавил, что обсудит даты предполагаемого визита с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы поддерживаем постоянный диалог», — отметил он.

Глава МАГАТЭ также сообщил, что планирует посетить Украину и встретиться с президентом республики Владимиром Зеленский. «Ситуация требует от меня поддерживать постоянный контакт с обеими сторонами», — объяснил Гросси.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она создает угрозу безопасности Запорожской АЭС. Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью электростанции.

Что думаешь? Оцени!
    Валентина ШварцманМарина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Почему Армения сдала земли, за которые воевала 30 лет?

    Лавров в шутку рассказал о единственной проблеме России

    Мужчина случайно нашел у себя в саду чемодан с костями

    Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

    Зал ГА ООН опустел во время выступления Шольца

    США выразили надежду на перемирие в Карабахе

    Определены самые популярные у россиян автомобили

    Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН

    Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН

    Слушания по делу Хантера Байдена перенесли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости