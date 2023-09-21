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20:06, 21 сентября 2023Среда обитания

Одному типу квартир в России предрекли удешевление

Депутат Аксаков: квартиры в российских новостройках подешевеют
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Квартиры в российских новостройках должны подешеветь на фоне сокращения субсидирования льготных ипотечных программ, увеличения процентных ставок и снижения спроса на жилье. Такую судьбу ценам на первичном рынке недвижимости предрек председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Парламентская газета».

Эксперт отметил, что сейчас стоимость недвижимости стала слишком высокой — она не должна была так сильно увеличиваться в последнее время, учитывая затраты строителей на создание жилья. «Тем не менее цены выросли. И связано это с повышенным спросом со стороны тех, кто брал кредиты по льготным программам. Очевидно, что если спрос уменьшится, то и цена в новостройках, где в основном действовали низкие процентные ставки по льготной ипотеке, уменьшится», — спрогнозировал Аксаков.

Парламентарий добавил, что льготные ипотечные программы искажают реальную стоимость жилья на рынке, а также повышают спрос на квартиры, поэтому цены на новостройки растут. Депутат уточнил, что стоимость «первички» сейчас заметно выше, чем цена на вторичное жилье, на которое не действуют льготные программы.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на квартиры в новостройках Москвы, наоборот, вырастут на 8 процентов к концу 2023 года. Основанием для такой динамики специалисты считают заметное удорожание строительных материалов.

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    Нина Ташевская
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