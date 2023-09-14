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10:52, 14 сентября 2023Среда обитания

Одному типу квартир в Москве предрекли подорожание

Dolgov PRO: до конца года новостройки в Московском регионе подорожают на 8 %
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

До конца 2023 года цены на квартиры в новостройках Московского региона вырастут на 8 процентов. Подорожание этому типу жилья предрекли аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO, пишут «Известия».

Одним из ключевых факторов, которые влияют на цены таких квартир, является заметное удорожание строительных материалов, считают специалисты. На этом фоне затраты застройщиков увеличиваются чрезмерно высокими темпами. «Так, к примеру, стоимость практически всех видов металла с начала года выросла на 25-30 процентов. Безусловно, застройщики закладывают эти издержки в конечную цену лота», — пояснили эксперты.

На стоимости квартир в новостройках также отразится и повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) — оно не самым благоприятным образом повлияет на стоимость ипотеки. «Оценить влияние решения регулятора на рынок недвижимости в настоящее время сложно, однако очевидно, что в будущем оно серьезно повлияет на стоимость жилья», — предупредили аналитики.

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Еще один фактор, который скажется на ценах на новые квартиры — инфляция. «Ситуация усугубляется скачком цен на топливо, вызывающим волновое ускорение инфляции и перманентные циклы девальвации национальной валюты. Министерство финансов РФ и Минсельхоз РФ предложили комплексный инструментарий по снижению проинфляционных влияний, как то контроль над движением капитала и перестройки налоговой и таможенной политики», — пояснил экономист Андрей Бархота и допустил, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку.

Ранее эксперты спрогнозировали, что до 20 процентов покупателей уйдут с рынка вторичного жилья в Москве. Снижение интереса, по словам специалистов, произойдет из-за невозможности взять ипотеку на прежних условиях. Ослабление спроса, в свою очередь, приведет к снижению цен на жилье. При этом эксперты считают, что удешевление объектов не случится быстро — скорее всего, к концу года оно будет неощутимым.

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    Нина Ташевская
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