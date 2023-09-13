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20:46, 13 сентября 2023Среда обитания

Предсказан массовый отказ россиян от покупки одного типа жилья в Москве

«Инком-Недвижимость»: до 20% покупателей могут уйти с рынка вторички в Москве
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В ближайшие месяцы россияне могут массово отказаться от покупки вторичных квартир в Москве. Такую динамику спроса на этот тип жилья предсказали в компании «Инком-Недвижимость», пишет «Интерфакс».

Снижение интереса, по прогнозам экспертов, произойдет из-за невозможности взять ипотеку на прежних условиях. «Мы ожидаем резкое снижение покупательского интереса — до 20 процентов клиентов вторичного сегмента может уйти. И даже то, что по расписанию у нас высокий сезон, не поможет выровнять ситуацию», — спрогнозировал директор направления «Вторичный рынок» Сергей Шлома.

Специалист пояснил, что на рынке наблюдался преждевременный спрос — клиенты старались провести свои сделки раньше, чем планировали, опасаясь ухудшения условий по кредитам. С мая 2023 года спрос на вторичном рынке Москвы был на 20–25 процентов выше нормы, в августе эффект толпы увеличил продажи еще на 15 процентов и в 1,6 раза за год, отметили аналитики.

Однако, по данным «Инком-Недвижимости», уже в конце последнего месяца лета ажиотаж пошел на спад. Эксперты предполагают, что сентябрьские показатели вернут спрос в норму, а последующие продемонстрируют падение. Ослабление спроса, в свою очередь, приведет к снижению цен на жилье. При этом эксперты считают, что удешевление объектов не случится быстро — скорее всего, к концу года оно будет неощутимым.

Ранее россиян предупредили о негативных последствиях увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке. По словам риелторов, эта мера будет выгодной для банков, но не для заемщиков. Так, льготным категориям граждан станет сложнее накопить сумму, достаточную для одобрения кредита на жилье.

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    Нина Ташевская
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