Ельцина обвинили в подкупе танкистов для расстрела Белого дома в 1993 году

Бывший вице-президент Руцкой: Ельцин подкупил танкистов при штурме Белого дома

Первый президент России Борис Ельцин подкупил танкистов перед штурмом Белого дома. Об этом порталу NEWS.ru заявил бывший вице-премьер Александр Руцкой.

По словам российского политика, танкистов подкупили для того, чтобы они без раздумий стреляли по зданию Верховного Совета. Также Руцкой отметил, что военнослужащим в те годы не платили зарплату, и из-за этого управлять ими было легче.

«Их просто купили. Всем, сидящим в танках, заплатили серьезные деньги. Люди в те годы были голодными. Офицеры по ночам подрабатывали таксистами, грузчиками, чтобы прокормить семьи. Им Ельцин не платил зарплаты. Видимо, потому что нищими легко управлять: дай немного денег — и они сделают все, что скажешь», — заявил он.

Ранее бывший глава МВД Андрей Дунаев рассказал «Ленте.ру», что перед штурмом Белого дома в 1993 году первый президент России Борис Ельцин массово раздавал воинские звания.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, его обстреляли из танков. Победу одержали сторонники президента.

После этого Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого арестовали, но позже амнистировали против воли Ельцина, а в декабре 1993 года была принята новая Конституция. Также итогом политического кризиса стало упразднение поста вице-президента.