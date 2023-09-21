Ученый предрек 10-градусный рост средней температуры в Сибири

Климатолог Семенов предрек 10-градусный рост средней температуры в Сибири

При самом неблагоприятном сценарии из-за глобального потепления в 2100 году Россию ожидают очень серьезные последствия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Среднегодовая температура воздуха в Сибири может вырасти на 10 градусов, предположил ученый. То есть зимой там может потеплеть на 12 градусов, а летом — на 6-8. Так как сильно вырастет температура, увеличится и глубина протаивания, что повлияет на поверхностную вечную мерзлоту, сказал он.

«Последствия мы уже видим. Инфраструктура у нас страдает, приходится предпринимать меры, как-то приспосабливаться к этому, чтобы охлаждать сваи, углублять. Мы это видим в последние 20 лет. Соответственно, в следующие 80 лет изменения будут на порядок сильнее. При этом потеплело сейчас где-то на 2-2,5 градуса», — поделился Семенов.

По его словам, чем севернее территория, тем более высокими темпами будет идти потепление. «Потепление будет везде. Там, где и так тепло, конечно, тоже потеплеет, просто не так сильно, может не на 10 градусов, а на 6», — уточнил климатолог.

Ранее международная группа ученых предсказала при самом экстремальном сценарии потепления исчезновение большей части приповерхностной вечной мерзлоты к 2100 году.

