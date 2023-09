Предсказано исчезновения вечной мерзлоты к 2100 году

PNAS: 93 процента вечной мерзлоты исчезнет к 2100 году из-за потепления

Большая часть приповерхностной вечной мерзлоты может исчезнуть к 2100 году. Это предсказывает международная группа ученых, которые сравнили нынешние климатические тенденции с климатом планеты 3 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Количество приповерхностной вечной мерзлоты может сократиться на 93 процента по сравнению с доиндустриальным периодом с 1850 по 1900 год. Это соответствует самому экстремальному сценарию потепления, указанному в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

К 2100 году приповерхностная вечная мерзлота в верхних слоях почвы может существовать только на восточно-сибирских нагорьях, Канадском арктическом архипелаге и в самой северной части Гренландии. Подобные условия были в теплый период середины плиоцена.

По словам ученых, утрата такого большого количества приповерхностной вечной мерзлоты в течение следующих 77 лет будет иметь широкомасштабные последствия для средств к существованию людей и инфраструктуры, для глобального углеродного цикла, а также для поверхностной и подземной гидрологии.