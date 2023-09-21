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20:35, 21 сентября 2023Россия

Тушение пожара вертолетами в Новой Москве попало на видео

Появились кадры тушения пожара вертолетами в Новой Москве

Тушение пожара в Щербинке в Новой Москве двумя вертолетами попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Возгорание началось в недостроенном торговом здании на Симферопольском шоссе. На место пожара прибыли сотрудники МЧС.

На кадрах видны два вертолета, которые кружат над водой. Один из них набрал воду в водосливное устройство и двинулся в сторону пожара. Через некоторое время второй борт тоже направился на место ЧП.

Ранее в Москве в одном из домов на улице Островитянова произошел взрыв, после которого возник пожар.

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    Никита Абрамов
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