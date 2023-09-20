Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 20 сентября 2023Россия

Взрыв произошел в жилом доме в Москве

В доме на улице Островитянова в Москве произошел взрыв и начался пожар

В Москве в одном из домов на улице Островитянова произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал «360» в Telegram-канале.

По информации телеканала, после взрыва возник пожар, на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. На балконе одной из квартир люди просят о помощи.

Утром в среду, 20 сентября, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Врачам не удалось спасти шесть человек — четверо из них были жителями девятиэтажки, еще двое оказались спасателями, на которых обрушились перекрытия здания при разборе завалов.

Спасатели ищут под завалами мать с ребенком — их крики услышали во время установленных экстренными службами минут тишины. Взрыв обрушил три этажа дома, затем во время работы спасателей обрушилась одна из стен зданий. По последним данным, сохраняется угроза обвала пятого и шестого этажей, из-за чего из дома после ЧП эвакуировали 170 человек — их доставили в пункты временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. На каких условиях Баку приостановил операцию?

    Путин выразил надежду на деэскалацию проблемы Карабаха

    Пассажир вынужденно севшего российского самолета заподозрил экипаж в обмане

    Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

    Пашинян заявил о неучастии Армении в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

    Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь»

    Повышение первоначального взноса по ипотеке объяснили

    Росгвардия изъяла взрыватель на месте детонации артиллерийского снаряда

    Стало известно о возможной встрече по урегулированию на Украине

    В ФРГ пригрозили Азербайджану пересмотром отношений из-за Нагорного Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости