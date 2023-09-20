Взрыв произошел в жилом доме в Москве

В доме на улице Островитянова в Москве произошел взрыв и начался пожар

В Москве в одном из домов на улице Островитянова произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал «360» в Telegram-канале.

По информации телеканала, после взрыва возник пожар, на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. На балконе одной из квартир люди просят о помощи.

Утром в среду, 20 сентября, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Врачам не удалось спасти шесть человек — четверо из них были жителями девятиэтажки, еще двое оказались спасателями, на которых обрушились перекрытия здания при разборе завалов.

Спасатели ищут под завалами мать с ребенком — их крики услышали во время установленных экстренными службами минут тишины. Взрыв обрушил три этажа дома, затем во время работы спасателей обрушилась одна из стен зданий. По последним данным, сохраняется угроза обвала пятого и шестого этажей, из-за чего из дома после ЧП эвакуировали 170 человек — их доставили в пункты временного размещения.