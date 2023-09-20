Четыре человека погибли при взрыве газа в подмосковной многоэтажке. Под завалами ищут мать с ребенком

При взрыве газа в доме в Балашихе погибли четыре человека, четверо пострадали

В подмосковной Балашихе произошел взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Октябрьская, погибли четыре человека. Еще минимум четверо пострадали, сообщили в МЧС.

Под завалами находятся как минимум два человека

Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах

Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Предварительно, спасатели ищут 36-летнюю россиянку и ее 5-летнюю дочь — они заблокированы бетонными плитами на третьем этаже многоэтажки. Сотрудники экстренных служб уже спасли пожилую женщину, а также достали из-под завалов кошку. Для поиска остальных пострадавших спасатели устраивают минуты тишины.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, один из получивших травмы скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он не привел более подробной информации о характере травм и состоянии других пострадавших.

Взрыв обрушил три этажа дома

Разрушения также зафиксировали более чем в десяти квартирах, сохраняется угроза обвала пятого и шестого этажей. При разборе поврежденных конструкций обрушилась одна из стен многоэтажки, под завалами оказались сотрудники экстренных служб. В МЧС сообщили о трех пострадавших спасателях — их извлекли из-под завалов и передали медикам.

На кадрах с места происшествия видно, что взрыв повредил несколько квартир на трех этажах, они завалены частями бетонных стен. В близлежащих квартирах выбиты окна, возле многоэтажки большое число обломков.

По данным МЧС, из дома после взрыва газа эвакуировали 170 человек — их доставили в пункты временного размещения.

За месяц до взрыва дом проверяли специалисты из газовой службы — они не нашли неполадок

«В прошлом месяце приходила газовая служба, проверяла все оборудование. Там под угрозой отключения газового оборудования приходили и проверяли как положено, через управляющую компанию», — рассказал местный житель.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился в квартире, где жила одинокая пожилая женщина. Соседи часто жаловались на пенсионерку, так как из квартиры постоянно пахло горелым.

Это не первый случай взрыва газа в России за месяц

В сентябре 2023 года взрыв газа также произошел в многоэтажке Дагестана. Тогда газ взорвался в доме в Махачкале, который незаконно подключили к газоснабжению сами жильцы. Здание построили самовольно и не ввели в эксплуатацию, в результате ЧП пострадали трое детей.