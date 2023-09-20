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15:50, 20 сентября 2023Россия

В МЧС допустили нахождение людей под завалами после взрыва в Балашихе

В МЧС заявили, что под завалами после взрыва в Балашихе могут находиться люди

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Под завалами дома в Балашихе, где произошел взрыв, еще могут находиться люди. Об этом заявил замглавы МЧС России Илья Денисов, чьи слова приводит ТАСС.

«В настоящее время под завалами могут находиться люди. Обследование проведено кинологами с собаками. Согласно докладам, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет», — пояснил он.

По его словам, на данный момент администрация муниципального образования обзванивает проживающих в доме людей для установки их местонахождения.

Взрыв газа прогремел в Балашихе утром 20 сентября. В одном из панельных домов обрушились три этажа, повреждены по меньшей мере десять квартир.

Последствия ЧП сняли на видео. На кадрах видно, что взрыв разрушил квартиры на трех этажах многоэтажного дома, помещения завалены разрушенными стенами. В близлежащих квартирах выбиты окна, на месте работают сотрудники экстренных служб.

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    Никита Абрамов
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