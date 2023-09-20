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08:43, 20 сентября 2023Россия

В подмосковной многоэтажке произошел взрыв

«112»: в квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе произошел взрыв

Кадр: Telegram-канал «112»

В подмосковной Балашихе в квартире многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Причина инцидента пока неизвестна. На месте происшествия наблюдается задымление. Сейчас туда направляются экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Telegram-канала Baza, повреждены несколько квартир. На фото с места инцидента видны обгоревшие оконные проемы на четвертом и пятом этажах.

Ранее в Махачкале в многоквартирном доме произошел взрыв газа, после чего начался пожар. В Минэнерго Дагестана сообщили, что здание было незаконно подключено к газовым сетям самими жителями.

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    Константин Лысяков
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