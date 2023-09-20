В подмосковной многоэтажке произошел взрыв

«112»: в квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе произошел взрыв

В подмосковной Балашихе в квартире многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Причина инцидента пока неизвестна. На месте происшествия наблюдается задымление. Сейчас туда направляются экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Telegram-канала Baza, повреждены несколько квартир. На фото с места инцидента видны обгоревшие оконные проемы на четвертом и пятом этажах.

Ранее в Махачкале в многоквартирном доме произошел взрыв газа, после чего начался пожар. В Минэнерго Дагестана сообщили, что здание было незаконно подключено к газовым сетям самими жителями.