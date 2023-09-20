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09:15, 20 сентября 2023Россия

Разрушения после взрыва газа в многоэтажке Балашихи сняли на видео

В сети появились кадры последствия взрыва в многоэтажке подмосковной Балашихи
СюжетВзрыв в Москве

В сети появились кадры с последствиями взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На них видно, что взрыв разрушил квартиры на трех этажах многоэтажного дома, помещения завалены разрушенными стенами. В близлежащих квартирах выбиты окна, на месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, из-за взрыва обрушились два этажа, передает ТАСС. В министерстве подтвердили факт взрыва газа в здании под Москвой.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. В результате оказались повреждены несколько квартир. Предварительно, есть пострадавшие, их точное число пока не приводится.

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    Анастасия Шейкина
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