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10:17, 20 сентября 2023Россия

В МЧС назвали число находящихся под завалами многоэтажки в Балашихе людей

МЧС: под завалами после взрыва газа в многоэтажке Балашихи остаются два человека

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Два человека остаются под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Там добавили, что одного человека врачи не смогли спасти, еще один пострадал.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление.

По официальным данным, врачи не смогли спасти одного человека, пострадали еще как минимум трое. При этом, как сообщил РБК источник в МЧС, врачам не удалось спасти двух пострадавших.

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    Анастасия Шейкина
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