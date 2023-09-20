Губернатор Подмосковья подтвердил данные о погибших в Балашихе

Губернатор Подмосковья Воробьев: два человека погибли при взрыве газа в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил в Telegram информацию о двух погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

«Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Еще двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших», — написал он.

Воробьев уточнил, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка, к ним пробираются спасатели. Взрывная волна также повредила несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах. На месте организованы три пункта временного размещения.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром 20 сентября в доме на улице Октябрьской. Жителей пострадавших квартир разместили в ДК «Балашиха», где им предоставлено питание и психологическая помощь.