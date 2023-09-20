Губернатор Подмосковья подтвердил гибель человека при взрыве газа в Балашихе

Воробьев: один человек погиб, минимум трое пострадали при взрыве в Балашихе

При взрыве газа в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе погиб один человек. Эти данные подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его данным, еще три человека пострадали — одного из них доставили в больницу, более подробных данных о состоянии россиян не приводится.

«На месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф», — отчитался Воробьев. Он добавил, что жителей пострадавших квартир разместили в ДК «Балашиха», где им будет предоставлено питание и психологическая помощь.

Воробьев сообщил, что в скором времени прибудет на место ЧП. Там он проведет заседание штаба, который окажет помощь жителям пострадавшего сооружения.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. По неофициальным данным, врачам не удалось спасти двух пострадавших.