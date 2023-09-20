Стало известно о погибших при взрыве газа в многоэтажке Балашихи

РБК: два человека погибли и два пострадали при взрыве газа в жилом доме Балашихи

Два человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МЧС.

По информации собеседника издания, при взрыве в девятиэтажном доме пострадали два человека. Других подробностей о погибших и получивших травмы не приводится. Официально на данный момент подтверждена информация об одном пострадавшем.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьская. Разрушения в результате взрыва в Подмосковье сняли на видео.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее 10 квартир, началось задымление.