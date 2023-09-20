Очевидцы сняли спасение пенсионерки из поврежденного взрывом дома в Балашихе

Стало известно о погибших при взрыве газа в многоэтажке Балашихи

Начало событий в новости Стало известно о погибших при взрыве газа в многоэтажке Балашихи

Спасение жительницы поврежденного взрывом дома в Балашихе попало на видео. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал Mash.

В подписи к кадрам сообщается, что квартира россиянки находится на четвертом этаже здания.

На них видно, как спасатель пытается направить пенсионерку в люльку автокрана, но женщина из-за роста не может самостоятельно в нее залезть. Тогда спасатель подхватывает женщину и на руках переносит ее в люльку.

Пока женщина ждет, спасатель успевает забрать из квартиры личные вещи жительницы поврежденного взрывом дома.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Разрушения в результате взрыва в Подмосковье сняли на видео.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление.