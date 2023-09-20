Спасение жительницы поврежденного взрывом дома в Балашихе попало на видео
Спасение жительницы поврежденного взрывом дома в Балашихе попало на видео. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал Mash.
В подписи к кадрам сообщается, что квартира россиянки находится на четвертом этаже здания.
На них видно, как спасатель пытается направить пенсионерку в люльку автокрана, но женщина из-за роста не может самостоятельно в нее залезть. Тогда спасатель подхватывает женщину и на руках переносит ее в люльку.
Пока женщина ждет, спасатель успевает забрать из квартиры личные вещи жительницы поврежденного взрывом дома.
Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Разрушения в результате взрыва в Подмосковье сняли на видео.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление.