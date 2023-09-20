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09:14, 20 сентября 2023Россия

Губернатор Подмосковья прокомментировал взрыв в Балашихе

Губернатор Подмосковья Воробьев: повреждено не менее 10 квартир

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал в Telegram взрыв в Балашихе.

По его словам, взрыв газа произошел в 8:21 на Октябрьской улице на четвертом этаже жилого дома. «Обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление», — написал он.

Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, на место происшествия выехал вице-губернатор по безопасности.

Ранее в МЧС сообщили об одном пострадавшем при взрыве газа в жилом доме. В сети также появились кадры с последствиями разрушений.

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    Варвара Кошечкина
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