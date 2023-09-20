Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

В МЧС сообщили об одном пострадавшем при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Один человек пострадал при взрыве газа в жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают 26 человек и 8 единиц техники.

Ранее стало известно, что в результате взрыва повреждены десять квартир, три из них полностью разрушены. Под завалами может находиться ребенок.

О взрыве в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе стало известно утром 20 сентября. На кадрах с места происшествия видно, что в результате разрушены квартиры на трех этажах, помещения завалены разрушенными стенами.