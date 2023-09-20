Стала известна предварительная причина взрыва в подмосковной многоэтажке

Shot: в квартире многоэтажки в Балашихе мог взорваться газ

В квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе, предварительно, взорвался газ. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел в доме на Октябрьской улице в 8:20. В результате повреждены 10 квартир, три из них полностью разрушены. Эпицентр взрыва был на третьем этаже.

Как пишет канал, предварительно, есть пострадавшие. Их число уточняется. Также отмечается, что многоэтажка полностью газифицирована.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, после чего начался пожар. В Минэнерго Дагестана сообщили, что здание было незаконно подключено к газовым сетям самими жителями.