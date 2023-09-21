Путин назвал главный критерий оценки работы преподавателей

Путин: о работе преподавателей будут судить по востребованности их выпускников

Президент России Владимир Путин назвал главный критерий, по которому в стране необходимо оценивать работу преподавателей. По его словам, об их работе нужно судить, обращая внимание на востребованность их выпускников, сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании президиума Государственного совета о развитии рынка труда в России глава государства обратился к преподавателям вузов, техникумов и колледжей, подчеркнув, что эффективность их работы будут оценивать в первую очередь по тому, насколько их выпускники востребованы отечественными предприятиями и организациями.

Путин почеркнул, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит кадров, в связи с чем, когда выпускнику высшего учебного заведения не удается найти работу, возникают вопросы о причинах того, почему он не может это сделать. Он добавил, что в этом случае нужно разобраться в том, достаточно ли хорошо готовят тех или иных специалистов в вузах.

Ранее профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов рассказал, что эпидемиологические исследования показали, что люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль. По словам специалиста, польза постоянной умственной активности для здоровья и долголетия связана с тем, что она позволяет сохранить ум ясным и продуктивным.