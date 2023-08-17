Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:44, 17 августа 2023Забота о себе

Объяснена польза высшего образования для здоровья и долголетия

Геронтолог Антон Наумов: люди с высшим образованием легче переносят боль

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Эпидемиологические исследования показали, что люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов.

По словам специалиста, польза постоянной умственной активности для здоровья и долголетия связана с тем, что она позволяет сохранить ум ясным и продуктивным. «К мозгу нужно относиться, как к мышце: если его тренировать, он становится крепким», — объяснил он.

Нельзя сказать, что отсутствие высшего образования — это беда. Тем не менее каждый должен стараться напрягать свой мозг с помощью музыки, искусства, чтения книг, в первую очередь литературных произведений. Чем оно сложнее, тем полезнее для мозга. Это может быть также решение кроссвордов, задач

Антон Наумовгериатр
Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев назвал способ замедлить старение организма. По его словам, в этом могут помочь средиземноморская диета, а также правильный режим движения.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские страны впервые с начала СВО пустили в свое небо российские самолеты. Как это помогло избежать катастрофы?

    Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

    В России не оценили дизайн нового iPhone

    Украинского оператора БПЛА приговорили к 12 годам колонии за обстрел гражданских

    Опубликовано фото нового российского смартфона

    Названо препятствие для контрнаступления Украины

    Опубликовано видео жесткого задержания заказчика ликвидации миллионера в Москве

    Выписавшемуся из больницы Ясуловичу вновь потребовалась помощь врачей

    Херш назвал реального инициатора переговоров по Украине в Саудовской Аравии

    Премьер Словакии проигнорировал запрос президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости