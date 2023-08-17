Объяснена польза высшего образования для здоровья и долголетия

Геронтолог Антон Наумов: люди с высшим образованием легче переносят боль

Эпидемиологические исследования показали, что люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов.

По словам специалиста, польза постоянной умственной активности для здоровья и долголетия связана с тем, что она позволяет сохранить ум ясным и продуктивным. «К мозгу нужно относиться, как к мышце: если его тренировать, он становится крепким», — объяснил он.

Нельзя сказать, что отсутствие высшего образования — это беда. Тем не менее каждый должен стараться напрягать свой мозг с помощью музыки, искусства, чтения книг, в первую очередь литературных произведений. Чем оно сложнее, тем полезнее для мозга. Это может быть также решение кроссвордов, задач Антон Наумов гериатр

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев назвал способ замедлить старение организма. По его словам, в этом могут помочь средиземноморская диета, а также правильный режим движения.