Власти России сообщили о сохранении проблем с выплатой пенсий за рубежом

РБК: власти РФ подтвердили проблему с выплатой пенсий за рубежом из-за санкций

Власти России подтвердили проблему с выплатой пенсий за рубежом — из-за санкций против российских банков средства, переводимые Соцфондом России в другие страны, оседают в банках-корреспондентах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту Минэкономразвития «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Осведомленный источник издания рассказал, что одной из стран, где насчитывается больше всего российских пенсионеров, является Израиль — там их проживает 52,5 тысячи. До санкций они получали пенсии в долларах, но после их введения были уведомлены, что до решения проблемы с платежами могут получать выплаты на территории России или осуществлять трансграничные переводы.

Из проживающих в Израиле российских пенсионеров 16,6 тысяч получают пенсии на территории России, 18,3 тысяч — на лицевые счета, открытые в Израиле, и еще 17,6 тысячи — по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, рассказал собеседник РБК.

Последним пенсии сейчас не выплачивают. Соглашение между двумя странами предполагает, что российские пенсионеры в Израиле получают выплаты в долларах. Хотя Израиль не присоединялся к санкциям против России, местные банки соблюдают ограничения.

Согласно действующему постановлению правительства, в случае невозможности из-за санкций перевода пенсий за рубеж в прежнем порядке выплаты приостанавливаются. Но если гражданин подаст заявление в Соцфонд с новыми реквизитами (в российском или зарубежном банке), пенсии снова начнут перечислять с доплатой за пропущенное время.

В своем законопроекте Минэкономики предлагает продлить ряда контрсанкционных мер на 2024 год, в том числе права правительства устанавливать особенности перечисления пенсий и иных выплат. Из-за проблем с выплатами пенсий за рубежом властям необходимо продлить предоставление проживающим за границей россиянам возможности выбирать способ получения пенсий и иных соцвыплат, считают в ведомстве. На сегодняшний день это можно сделать двумя способами: получать их на территории России или за рубежом на рублевые счета в иностранных банках (если банк позволяет открывать таковые).

По данным Социального фонда за 2022 год, за рубежом получила выплаты более 281 тысяч российских пенсионеров в 132 странах мира. 158,4 тысячи из них получали пенсии через банки в России, а 122,8 тысячи — в стране проживания путем перевода за границу.

Как сообщили в Минэкономразвития, трудности с переводом пенсий за рубеж появились сразу после начала украинского конфликта, в марте 2022 года. Прошлым летом Пенсионный фонд России (с 2023 объединен с Фондом соцстрахования в Соцфонд) сообщил, что во втором квартале 2022 года как минимум 37 россиян не смогли получить пенсии за границей из-за блокировки выплат банками-корреспондентами.

