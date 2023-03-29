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22:52, 29 марта 2023Экономика

Россиянам за рубежом дали возможность получать пенсию на счет в России

Мишустин подписал указ об особенности выплат пенсий россиянам за рубежом

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Поясняется, что документ постановляет проводить выплаты в условиях санкционного давления на Россию. Для перечисления денег заявителю необходимо будет подать заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны.

С 1 апреля в России дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3 процента. Соответствующее постановление утвердило правительство. В Минтруда пояснили, что обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год. Однако в 2022 году власти учли высокие темпы инфляции в первом полугодии и решили провести повышение ряда социальных выплат поэтапно.

Ранее россияне рассказали, где мечтают жить на пенсии. Большинство участников опроса (23 процента) проголосовали за Сочи, 18 процентов — за Санкт-Петербург, а 17 процентов — за Анапу.

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Марина Совина
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