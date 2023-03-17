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20:54, 17 марта 2023Экономика

В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии в РФ дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 1 апреля в России дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3 процента. Соответствующее постановление утвердило правительство, документ опубликован на портале правовой информации.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда, обычно индексацию социальных пенсий проводят один раз в год — 1 апреля. Однако в 2022 году власти учли высокие темпы инфляции в первом полугодии и решил провести повышение ряда социальных выплат поэтапно.

Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа: 1 июня 2022 года их повысили на 10 процентов, а с 1 апреля проиндексируют еще на 3,3 процента. В целом за год рост этих выплат составит 13,6 процента, уточнили в ведомстве.

Всего проиндексированные выплаты получат 4 миллиона пенсионеров. Для этого в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. Получателями социальных пенсий в России являются граждане, не имеющие достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

В феврале YouDo и hh.ru опубликовали результаты исследования, согласно которому почти треть пенсионеров в России (32 процента) вынуждены постоянно экономить. У 33,5 процента пожилых людей хватает денег только на самое необходимое. Около 31 процента заявили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. При этом только 2,5 процента сообщили, что довольны своими доходами.

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Софья Ермакова
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