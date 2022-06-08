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Подсчитано число отказов в переводе пенсий россиян за рубеж из-за санкций

ПФР: 37 россиян за границей не смогли получить пенсию из-за санкций

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Некоторые российские пенсионеры, которые живут за рубежом, во втором квартале не смогли получить пенсионные выплаты на фоне введенных санкций. Число отказов в переводе денег подсчитали в Пенсионном фонде России (ПФР), передает РБК.

Выяснилось, что с апреля иностранные банки отклонили платежи для 37 россиян. Большинство из них уже направили в ПФР заявления с новыми реквизитами для получения выплат, уточнили в фонде. При этом в ПФР напомнили, что перевод пенсий за границу нужно проводить через банки, которые не попали под антироссийские санкции. В фонде подчеркнули, что переводы за границу продолжаются в установленном порядке через кредитное учреждение, не включенное в «санкционные списки», но не стали уточнять, о каком именно банке идет речь. Раньше эти функции выполнял Сбербанк, но он попал под санкции.

Если иностранный банк не принимает платеж, пенсионер может подать заявление о получении выплаты на территории России в рублях. Если же ПФР не может перечислить деньги, а пенсионер не предоставил новые реквизиты, выплаты приостанавливаются. Однако в фонде пообещали, что в таком случае при первой же возможности платежи будут восстановлены с доплатой за все прошлое время.

Всего перевод пенсий за пределы России производится в отношении 124,5 тысячи человек, проживающих в 91 стране. Большинство людей живет в Германии, Израиле и Абхазии.

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Платон Щукин
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