В Чехии рассказали о выгоде от передачи Украине своей военной техники

Глава Минобороны Чехии Чернохова заявила о выгоде от передачи техники Украине

Министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала о выгоде, которую страна получает от передаче Украине своей военной техники. По ее словам, Прага отправляет Киеву старую военную технику, получая от западных государств компенсацию, которая превышает стоимость поставок, сообщает агентство ЧТК.

«Наша техника (переданная Украине) не коснулась даже мобилизационных запасов. Это были те экземпляры, которые мы бы уже никогда не использовали», — заявила она.

Глава оборонного ведомства добавила, в Вооруженных силах Чехии нет достаточного числа специалистов, обученных управлять данной техникой, а также отсутствуют запасные части и снаряды. При этом Чернохова подчеркнула, что компенсации, которые Прага получила за поставки военной помощи Украине, превышают ее расходы на передачу техники.

Ранее стало известно, что Чехия начнет поставлять оружие Украине. Утверждается, что поставки будут совершаться при финансовой поддержке Дании и Нидерландов. Новое трехстороннее соглашение подписал замглавы чешского Минобороны Даниэл Блажковец в ходе визита на американскую базу Рамштайн в Германии.