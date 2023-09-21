В ЛНР заявили о попытке ВСУ создать ударные группы на купянском направлении

Марочко: ВСУ пытаются создать ударные группы на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать две ударные группы в районе села Петропавловка на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, наращивание сил и средств ВСУ было замечено в районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы. «Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки. Также данные подразделения могут создавать угрозу нашим подразделениям по флангам», — предположил он.

Ранее Марочко сообщал, что 19 сентября в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых бойцов украинской армии с позиций, расположенных южнее Купянска. При этом он предположил, что подобные потери ВСУ стали результатом ракетно-бомбовых ударов Воздушно-космических сил России.