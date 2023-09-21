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16:50, 21 сентября 2023Ценности

Хирург объяснил изменения во внешности Пугачевой на новом видео

Фото: @alla_orfey

Пластический хирург Дмитрий Зимин объяснил изменения во внешности российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новом видео. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

Так, специалист проанализировал опубликованный в соцсетях ролик, на котором запечатлено празднование дня рождения ее детей Лизы и Гарри. 74-летняя исполнительница предстала перед камерой в кружевном платье. По словам врача, артистка неоднократно прибегала к пластическим операциям.

«Во всех отделах лица было хирургическое вмешательство! Сделано все, что только можно, — это 100 процентов. Да, результат пластики хороший, но он не соразмерен возрасту», — заявил Зимин.

При этом собеседник издания объяснил, что Пугачева сделала блефаропластику, подтянула нижнюю треть лица и шеи, а также скорректировала подъем бровей. «Конечно, это вопрос вкуса, но, на мой взгляд, результат пластики должен соответствовать возрасту пациента. Мне кажется, что здесь уже смешно — перестаралась», — заключил медик.

В феврале пластический хирург Илья Алмазов объяснил причину появления нового шрама на лице Пугачевой. Отмечается, что фанаты обеспокоились состоянием артистки после того, как разглядели складку под левым глазом, когда она появилась на концерте исполнительницы Лаймы Вайкуле в Израиле. Однако, по словам специалиста, данное образование называется фестоном, которое образуется из-за слабости круговой мышцы глаза и отека.

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    Карина Черных
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