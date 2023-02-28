Пластический хирург объяснил причину появления нового шрама на лице Пугачевой

Пластический хирург Илья Алмазов назвал складку под глазом певицы Аллы Пугачевой фестоном

Российский пластический хирург Илья Алмазов объяснил причину появления нового шрама на лице покинувшей Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий материал появился на сайте «Пятого канала».

Отмечается, что фанаты обеспокоились состоянием артистки после того, как разглядели складку под левым глазом, когда она появилась на концерте исполнительницы Лаймы Вайкуле в Израиле. Однако по словам специалиста, данное образование называется фестоном, которое образуется из-за слабости круговой мышцы глаза и отека. «При этом фестон может образоваться после блефаропластики и подтяжки лица как временное явление из-за отека тканей», — отметил врач.

Доктор рассказал, что от этой проблемы можно избавиться разными способами, например, с помощью физиотерапии и лекарственных средств. «Хирургическое радикальное лечение применяется, когда фестон не поддается консервативному лечению. На протяжении нескольких месяцев его можно напрямую иссечь, при этом зашить так аккуратно, что никакого следа не останется», — заключил собеседник издания.

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