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17:25, 27 февраля 2023Ценности

Стилист оценил внешность Пугачевой словами «в бабку никогда не превратится»

Стилист Джордж Ровалс оценил внешность Пугачевой словами «в бабку не превратится»

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Стилист покинувшей Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс оценил ее внешность словами «в бабку не превратится». Его комментарий приводит «Московский комсомолец».

Отмечается, что фанаты обеспокоились состоянием артистки после того, как разглядели на ее шее шрам, когда она появилась на концерте исполнительницы Лаймы Вайкуле в Израиле. Ровалс отметил, что звезда хорошо себя чувствует и планирует сменить имидж, сделав новую стрижку. «Алла в бабку никогда не превратится: она следит за собой», — заявил он.

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При этом эксперт упомянул, что в прошлом певица прибегала к коррекции внешности, однако вовремя остановилась, решив в дальнейшем обойтись без вмешательств. «Пугачева выглядит на свой образ. Или же вы хотите, чтобы она превратилась в резиновую куклу, как многие 80-летние дамы, злоупотребляющие пластикой? У нее, может, подбородок чуть свисает. Но он свой, родной», — заключил специалист.

В декабре 2022 года стилист и шоумен Сергей Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Он отметил улучшения во внешнем виде 73-летней исполнительницы и высказался о возможных причинах данного явления.

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Карина Черных
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