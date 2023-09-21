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22:13, 21 сентября 2023Россия

Путин поручил ФАС проверить цены на средства реабилитации

Президент Путин поручил ФАС проверить цены на средства реабилитации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на современные средства реабилитации. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что сейчас они в четыре раза дороже массового производства, поэтому необходимо разобраться, что происходит на этом рынке.

Таким образом Путин ответил на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе заседания президиума Госсовета дать поручение бизнесу, чтобы ценовая политика на средства реабилитации была более сдержанной.

«Нужно поручение не только бизнесу, поручение бизнесу мы дать не можем, нужно поручение ФАС. Понятно, что это высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин пообещал обсудить с правительством ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов специальной военной операции (СВО).

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    Марина Совина
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