Президент Путин поручил ФАС проверить цены на средства реабилитации

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на современные средства реабилитации. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что сейчас они в четыре раза дороже массового производства, поэтому необходимо разобраться, что происходит на этом рынке.

Таким образом Путин ответил на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе заседания президиума Госсовета дать поручение бизнесу, чтобы ценовая политика на средства реабилитации была более сдержанной.

«Нужно поручение не только бизнесу, поручение бизнесу мы дать не можем, нужно поручение ФАС. Понятно, что это высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин пообещал обсудить с правительством ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов специальной военной операции (СВО).

