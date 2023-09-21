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18:55, 21 сентября 2023Россия

Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

Путин обсудит ситуацию со средствами для реабилитации ветеранов спецоперации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита главы государства в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей «Возвращение» ему рассказали о том, что среди ветеранов спецоперации есть те, кому требуются современные протезы, так как обычные не позволяют вести активный образ жизни.

В ответ президенту предложили организовать подобную работу через фонд «Защитники Отечества».

«В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим — и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения», — пояснил глава государства.

21 сентября Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. Отмечается, что в ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится с победителями чемпионата высоких технологий.

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