Президент России Путин прибыл в Великий Новгород

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится с победителями чемпионата высоких технологий.

Также Путин посетил кампус «Школы 21», который открылся в Великом Новгороде на базе ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», и центр поддержки участников специальной военной операции (СВО), а также их семей «Возвращение».

19 сентября Путин прибыл с рабочим визитом в Ижевск. Там он провел заседание военно-промышленной комиссии. Визит главы государства в столицу Удмуртии совпал с празднованием Дня оружейника.