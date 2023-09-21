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18:11, 21 сентября 2023Россия

Путин прибыл в Великий Новгород

Президент России Путин прибыл в Великий Новгород

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится с победителями чемпионата высоких технологий.

Также Путин посетил кампус «Школы 21», который открылся в Великом Новгороде на базе ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», и центр поддержки участников специальной военной операции (СВО), а также их семей «Возвращение».

19 сентября Путин прибыл с рабочим визитом в Ижевск. Там он провел заседание военно-промышленной комиссии. Визит главы государства в столицу Удмуртии совпал с празднованием Дня оружейника.

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    Никита Абрамов
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