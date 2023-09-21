Путин пошутил над попросившим миллиард из бюджета Грефом
Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил выделить миллиард из бюджета на поддержку учебного проекта Сбера в сфере IТ, передает РИА Новости.
Глава государства спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства школ, Греф ответил, что «миллиард в год будет здорово».
«Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал российский лидер.
Глава Сбербанка сообщил, что организация инвестировала в проект огромные деньги, на что Путин сказал, что лишний миллиард из федерального бюджета не помешает, и пообещал выделить средства.
Ранее 21 сентября президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. В ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится с победителями чемпионата высоких технологий.