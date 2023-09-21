Путин пошутил над попросившим миллиард из бюджета Грефом

Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом, который попросил из бюджета миллиард

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил выделить миллиард из бюджета на поддержку учебного проекта Сбера в сфере IТ, передает РИА Новости.

Глава государства спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства школ, Греф ответил, что «миллиард в год будет здорово».

«Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал российский лидер.

Глава Сбербанка сообщил, что организация инвестировала в проект огромные деньги, на что Путин сказал, что лишний миллиард из федерального бюджета не помешает, и пообещал выделить средства.

Ранее 21 сентября президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. В ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится с победителями чемпионата высоких технологий.

