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13:36, 21 сентября 2023Наука и техника

Опровергнута классическая модель черных дыр

The Astrophysical Journal: создана новая модель аккреционного диска черной дыры

Изображение: Nick Kaaz/Northwestern University

Ученые Северо-Западного университета выяснили, что сверхмассивные черные дыры могут поглощать вещество гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Результаты нового моделирования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal, опровергают классическую модель аккреционного диска.

Согласно новому трехмерному моделированию с высоким разрешением, вращающиеся черные дыры искажают окружающее их пространство-время. Это разрывает аккреционный диск на внутренний и внешний диски, при этом черная дыра сначала поглощает внутреннее кольцо. Затем обломки внешнего диска заполняют внутреннее пространство, и процесс поглощения повторяется.

Такой цикл поглощения и пополнения может занимать всего несколько месяцев, а не несколько сотен лет, как предсказывает классическая теория аккреционного диска. Это объясняет поведение некоторых квазаров, которые радикально меняют свою яркость в масштабе месяцев и нескольких лет.

Предыдущие исследователи ошибочно предполагали, что аккреционные диски относительно упорядочены. В этих моделях газ и частицы кружатся вокруг черной дыры в той же плоскости, что и сама черная дыра, и в направлении вращения черной дыры. Затем в течение сотен или сотен тысяч лет частицы газа постепенно проникают в черную дыру.

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    Александр Еникеев
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