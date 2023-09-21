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07:59, 21 сентября 2023Россия

В Балашихе завершились поисковые работы на месте взрыва газа

В МЧС сообщили о завершении поисковых работ на месте взрыва газа в Балашихе

Фото: Ulyanov Vladimir / news.ru / Global Look Press

На месте взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе завершили поисково-спасательные работы. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В министерстве подсчитали, что врачи не смогли спасти семь человек, пострадавших при взрыве в подмосковной многоэтажке. Еще 20 человек, по их подсчетам, пострадали, 8 из них госпитализировали.

«С места ЧС вывезено 226 кубометров мусора, разобрано 100 процентов завалов», — отчитались в МЧС.

Взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме на улице Октябрьская в Балашихе в среду, 20 сентября. Он обрушил три этажа дома, разрушения зафиксировали более чем в десяти квартирах. При разборе поврежденных конструкций обрушилась одна из стен многоэтажки, под завалами оказались сотрудники экстренных служб.

Следственный комитет назвал в качестве возможных причин взрыва газа в Балашихе неисправность газового оборудования и недобросовестное его использование. Возбуждено уголовное дело.

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    Анастасия Шейкина
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