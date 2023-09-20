СК назвал вероятные причины взрыва газа в Балашихе

СК назвал возможной причиной взрыва газа в Балашихе неисправность оборудования

Следственный комитет (СК) назвал в качестве возможных причин взрыва газа в Балашихе неисправность газового оборудования и недобросовестное его использование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Взрыв газа в подмосковной многоэтажке произошел утром в среду, 20 сентября. В результате происшествия были обрушены три этажа дома и повреждены не менее десяти квартир. Началось задымление.

После взрыва в управляющей и газовых компаниях, обслуживающих многоквартирный дом, прошли обыски. Следователи изъяли необходимую документацию и допросили сотрудников.

