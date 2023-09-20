Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 20 сентября 2023Силовые структуры

СК назвал вероятные причины взрыва газа в Балашихе

СК назвал возможной причиной взрыва газа в Балашихе неисправность оборудования

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) назвал в качестве возможных причин взрыва газа в Балашихе неисправность газового оборудования и недобросовестное его использование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Взрыв газа в подмосковной многоэтажке произошел утром в среду, 20 сентября. В результате происшествия были обрушены три этажа дома и повреждены не менее десяти квартир. Началось задымление.

После взрыва в управляющей и газовых компаниях, обслуживающих многоквартирный дом, прошли обыски. Следователи изъяли необходимую документацию и допросили сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. На каких условиях Баку приостановил операцию?

    «Газпром» остановит поставки по «Силе Сибири»

    Путин отметил усилия российских миротворцев по защите мирных жителей Карабаха

    Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВВС Украины российским беспилотником

    Средства ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

    Солист «Руки Вверх!» Жуков появится в новом «Простоквашино»

    В зоне СВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow

    Потоп в московском ТЦ попал на видео

    СК назвал вероятные причины взрыва газа в Балашихе

    Тренер назвал наиболее эффективные для прокачки мышц варианты приседаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости