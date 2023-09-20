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13:02, 20 сентября 2023Силовые структуры

Обыски начали в управляющей и газовой компаниях после взрыва в Балашихе

В управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в Балашихе проводят обыски

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в доме в Балашихе проводят обыски и изымают документацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи также допрашивают сотрудников.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его расследование, по данным ТАСС, передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. Последствия взрыва сняли на видео.

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    Илона Палей
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