Обыски начали в управляющей и газовой компаниях после взрыва в Балашихе

В управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в Балашихе проводят обыски

В управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в доме в Балашихе проводят обыски и изымают документацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи также допрашивают сотрудников.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его расследование, по данным ТАСС, передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. Последствия взрыва сняли на видео.