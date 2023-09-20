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СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке Балашихи
СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке подмосковной Балашихи
Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке подмосковной Балашихи. Об этом сообщает РИА Новости.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным МЧС, из-за взрыва обрушились два этажа. В министерстве подтвердили факт взрыва газа в здании под Москвой.
Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. В результате оказались повреждены несколько квартир. Предварительно, есть пострадавшие, их точное число пока не приводится.