СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке Балашихи

СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке подмосковной Балашихи

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке подмосковной Балашихи. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным МЧС, из-за взрыва обрушились два этажа. В министерстве подтвердили факт взрыва газа в здании под Москвой.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. В результате оказались повреждены несколько квартир. Предварительно, есть пострадавшие, их точное число пока не приводится.