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16:38, 21 сентября 2023Мир

Столтенберг рассказал о планах НАТО

Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом без глобального расширения

НАТО не планирует глобально расширяться. О планах альянса рассказал его генсек Йенс Столтенберг во время выступления в Совете по международным отношениям в США, передает РИА Новости.

«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее власти Венгрии усомнились в надобности принимать Швецию в Североатлантический альянс. Будапешту не нужен союзник, который распространяет в шведских школах фильм с обвинениями и ложной информацией о состоянии упадка, в котором якобы пребывает демократия Венгрии.

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    Анастасия Заикина
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