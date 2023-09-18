В Венгрии усомнились в надобности принимать Швецию в НАТО

Спикер парламента Венгрии Кевер усомнился в надобности принимать Швецию в НАТО

Cпикер венгерского парламента Ласло Кевер усомнился в надобности поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу hir.tv на фоне распространения в шведских школах учебного фильма, в котором говорится об упадке демократии в Венгрии.

«Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте», — сказал он.

Кевер добавил, что не уверен в том, что Венгрии необходимо голосовать за принятие Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил открытое письмо шведскому коллеге Тобиасу Билльстрему, в котором отметил, что действия Стокгольма являются препятствием на пути вступления страны в НАТО. В частности, Сийярто обратил внимание на заявления скандинавских политиков и распространение в шведских школах фильма, содержащего «серьезные обвинения и ложную информацию» о состоянии упадка, в котором якобы пребывает демократия Венгрии.

31 июля парламент Венгрии вновь не одобрил договор о вступлении Швеции в НАТО — причиной стал бойкот фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младших партнеров в лице христианских демократов.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока. Вступление Швеции затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу. В августе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что время рассмотрения заявки Швеции в парламенте неизвестно. В свою очередь, в Швеции сохраняют надежду на ратификацию членства в НАТО Турцией в октябре, когда соберется турецкий парламент.