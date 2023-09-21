Телеведущая случайно выругалась в эфире и насмешила пользователей сети

Ведущая телевизионной программы The Cheap Seats, выходящей на австралийском телеканале Network 10, Мелани Брейсуэлл случайно выругалась во время интервью с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Фрагмент эфира от 19 сентября, который она опубликовала в соцсетиX (бывший Twitter), рассмешил многих пользователей сети.

Во время эфира соведущий Брейсуэлл в качестве шутки предложил Альбанезе дать ведущей австралийское гражданство (у Брейсуэлл есть только паспорт Новой Зеландии — прим. «Ленты.ру»). Политик, поддержав его идею, поставил подпись на фиктивных документах и передал их ведущей.

Когда Брейсуэлл взяла бумаги, закрепленный на ее одежде микрофон упал с громким звуком. Она выругалась и сразу принесла извинения за произнесенное бранное слово. Тогда ее соведущий предложил отобрать у нее документы. «Если бы мы отказывали в австралийском гражданстве всем, кто произносит это слово, нам было бы очень трудно», — пошутил в ответ политик.

В комментариях многие пользователи признались, что их рассмешило это видео. «Это самое забавное, что я видела на ТВ в этом году», «Это часть церемонии получения гражданства», «Это чертовски смешно», — написали они.

Ранее ведущий телеканала BBC News Гарет Барлоу оговорился в эфире и рассмешил пользователей сети. Так, в приветствии Барлоу вместо «вы смотрите "Би-би-си"» произнес «я смотрю "Би-би-си"». Его ошибку многие комментаторы назвали милой.