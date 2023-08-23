Телеведущий оговорился в эфире и рассмешил пользователей сети

Ведущий телеканала BBC News Гарет Барлоу опубликовал в Twitter (новое название — X) отрывок эфира, на котором слышно, как он оговорился. Многих пользователей соцсети рассмешила его случайная ошибка.

В начале эфира телеведущий ошибся в приветствии, перепутав местоимения. Вместо «вы смотрите "Би-би-си"» он произнес «я смотрю "Би-би-си"». Он тут же понял, что оговорился, и произнес правильный вариант фразы. «Кто-нибудь может мне напомнить, кто все-таки смотрит новости?» — подписал Барлоу отрывок, опубликованный в сети.

«Технически вы действительно смотрите новости. Вы смотрите сюжеты и делаете выводы», «Это очень милая ошибка, ты отлично с ней справился», «Ха-ха, обожаю такое», «Это очень меня рассмешило», «По крайней мере ты не забыл, кто такой», — поиронизировали в комментариях к публикации пользователи Twitter.

Ранее ведущий популярного шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast) Бен Томпсон рассмешил зрителей своей реакцией на видеоролик со змеей. Он читал текст новости о пресмыкающемся, закрывая лицо руками. Такое поведение он объяснил тем, что очень боится змей.

