Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 21 сентября 2023Мир

Страны БРИКС поддержали председательство России

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС

Фото: Wu Hong / Pool / Reuters

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС. Он подчеркнул, что Бразилия должна быть особенно рада, что после расширения в БРИКС будет 11 членов — столько же, сколько игроков в футбольной команде.

XV саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. По итогам встречи, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки договорились принять в организацию шесть новых членов: Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Почему Армения сдала земли, за которые воевала 30 лет?

    Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

    Глава МАГАТЭ оценил риски для Запорожской АЭС

    Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

    Страны БРИКС поддержали председательство России

    Доктор Гинзбург назвал тормозящие старение витамины

    Обнаружены возможные предшественники нейронов

    Белый дом прокомментировал траты на Украину

    Сенатор в США сменит шорты на костюм в обмен на поддержку Украины конгрессом

    В США рассказали об ожиданиях от будущих переговоров Байдена и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости