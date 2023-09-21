Страны БРИКС поддержали председательство России

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС. Он подчеркнул, что Бразилия должна быть особенно рада, что после расширения в БРИКС будет 11 членов — столько же, сколько игроков в футбольной команде.

XV саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. По итогам встречи, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки договорились принять в организацию шесть новых членов: Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию.