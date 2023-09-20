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21:54, 20 сентября 2023Мир

Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС

Глава МИД России Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС. Такой идеей он поделился на встрече стран-участниц БРИКС на полях Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава ведомства отметил, что Бразилия должна быть особенно рада, что после расширения в БРИКС будет 11 членов — столько же, сколько игроков в футбольной команде. «Может быть, нам подумать над тем, чтобы сделать футбольную команду БРИКС?» — спросил он у присутствующих.

Ранее Лавров заявил, что Совбез ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций перед тем, как вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами. «Было бы правильно, чтобы впредь внесение в СБ любых санкционных проектов сопровождалось предоставлением оценок об их последствиях по линии гуманитарных агентств ООН», — сказал министр.

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    Марина Совина
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