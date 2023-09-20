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21:36, 20 сентября 2023Мир

Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия ограничительных мер

Глава МИД РФ Лавров: СБ ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Совбез ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций перед тем, как вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН по Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Было бы правильно, чтобы впредь внесение в СБ любых санкционных проектов сопровождалось предоставлением оценок об их последствиях по линии гуманитарных агентств ООН», — подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что тема так называемых гуманитарных пределов санкций требует особого внимания.

Ранее глава МИД России заявил, что с принятием НАТО предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о сотрудничестве кризиса в Европе можно было бы избежать. Он подчеркнул, что «Россию десятилетиями отказывались слушать или обманывали».

Кроме того, по словам Лаврова, страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине.

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    Марина Совина
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