Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия ограничительных мер
Совбез ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций перед тем, как вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН по Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Было бы правильно, чтобы впредь внесение в СБ любых санкционных проектов сопровождалось предоставлением оценок об их последствиях по линии гуманитарных агентств ООН», — подчеркнул дипломат.
Лавров отметил, что тема так называемых гуманитарных пределов санкций требует особого внимания.
Ранее глава МИД России заявил, что с принятием НАТО предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о сотрудничестве кризиса в Европе можно было бы избежать. Он подчеркнул, что «Россию десятилетиями отказывались слушать или обманывали».
Кроме того, по словам Лаврова, страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине.