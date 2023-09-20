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20:29, 20 сентября 2023Мир

Лавров рассказал о возможности избежать кризиса в Европе

Лавров: с принятием НАТО предложения ОДКБ кризиса в Европе можно было избежать
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

С принятием НАТО предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о сотрудничестве кризиса в Европе можно было бы избежать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ о сотрудничестве, то, возможно, это позволило бы избежать многих негативных процессов, приведших к нынешнему европейскому кризису в силу того, что Россию десятилетиями отказывались слушать либо обманывали», — рассказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине. «Эти "поборники" территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека, в том числе и прав касательно родного языка», — подчеркнул министр.

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    Виктория Кондратьева
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