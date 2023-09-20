Лавров заявил о рисках глобального конфликта

Глава МИД РФ Лавров заявил о возрастающих рисках глобального конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о возрастающих рисках глобального конфликта. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Растут и риски глобального конфликта. Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение», — заявил министр иностранных дел в ходе заседания.

Корреспондент ТАСС отмечает, что на выступлении Лаврова в ООН присутствуют госсекретарь США Энтони Блинкен и постпред Украины Сергей Кислица. Никаких демаршей не было, передает репортер.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации, отметил дипломат.